Konuşmasına Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, geçmiş dönem UBP genel başkanlarını, partiye ve devlete hizmet etmiş isimleri anarak başlayan Savaşan, partinin 50 yıllık mücadelesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Savaşan, geride kalan dönemin halkla temasın artırıldığı, bilgiye yatırım yapılan, teknolojinin kurumsal yapıya entegre edildiği ve vatandaşlarla güçlü bağların kurulduğu bir dönem olduğunu söyledi.

UBP’nin Genel Başkan Ünal Üstel liderliğinde son 50 yılın en yoğun saha çalışmalarından birini gerçekleştirdiğini belirten Savaşan, son bir yıl içerisinde 300’ün üzerinde ziyaret, toplantı, eğitim ve etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Altı ilçenin tamamında vatandaşlarla ve parti üyeleriyle bir araya geldiklerini kaydeden Savaşan, Ramazan ayı boyunca iftar programları düzenlediklerini, gençlik ve kadın buluşmaları gerçekleştirdiklerini, sosyal sorumluluk projeleri ile kültürel ve sportif etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Bu çalışmaların yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayan Savaşan, her etkinliğin vatandaşlarla birebir temas kurma ve onların sorunlarını dinleme fırsatı sunduğunu belirtti. UBP’nin gücünü halkla kurduğu bağdan aldığını ifade etti.

“500’den fazla katılımcıya eğitim verildi”

Siyaset Akademisi projesine de değinen Savaşan, 20’den fazla profesör ve uzman akademisyenin katkısıyla 500’ü aşkın katılımcıya toplam 250 saatin üzerinde eğitim verildiğini açıkladı.

Kıbrıs meselesi, iki devletli çözüm vizyonu, uluslararası ilişkiler, ekonomi, teknoloji, yapay zekâ, aile politikaları, Türk dünyasıyla ilişkiler ve parti tarihi gibi birçok konuda kapsamlı eğitimler düzenlediklerini belirten Savaşan, “Biz sadece bugünün değil, yarının siyasetçilerini ve yöneticilerini de yetiştirme sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

“Siyaseti seçimden seçime yapılan bir faaliyet olarak görmüyoruz”

Parti faaliyetlerinin yalnızca siyasi çalışmalarla sınırlı kalmadığını ifade eden Savaşan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlarla birlikte toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve hastalar yararına yardım organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirten Savaşan, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini de kaydetti.

Siyaseti seçim dönemlerine sıkışmış bir faaliyet olarak görmediklerini ifade eden Savaşan, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmayı görev bildiklerini söyledi.

Akran zorbalığı ve dijital şiddete dikkat çekti

Konuşmasında gençlerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinen Savaşan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Güvenli Bir Gelecek İçin Zorbalıkla Mücadelede İletişim ve Dayanışma Çalıştayı”na işaret etti.

Çalıştayda 15’ten fazla uzman ve 150’den fazla katılımcının yer aldığını belirten Savaşan, akran zorbalığı, dijital şiddet, dijital empati ve gençlerin karşı karşıya kaldığı risklerin ele alındığını söyledi.

UBP’nin sadece günümüzün değil, geleceğin sorunlarına da çözüm üretme sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

Dijital dönüşüm çalışmaları

Partinin dijitalleşme sürecine ilişkin bilgiler de paylaşan Savaşan, UBP’nin 50 yıllık siyasi birikimini teknolojik altyapıyla buluşturduklarını ifade etti.

Merkez web sitesinin tamamen yenilendiğini, altı ilçenin tamamı için ayrı kurumsal internet siteleri oluşturulduğunu belirten Savaşan, parti tarihinden faaliyetlere, eğitim programlarından fotoğraf ve video arşivlerine kadar birçok bilginin artık dijital ortamda erişilebilir hale geldiğini söyledi.

Kurumsal e-posta sistemi ve öneri-şikâyet mekanizmasının da devreye alındığını ifade eden Savaşan, bu adımların kurumsallaşma sürecine önemli katkı sağladığını belirtti.

Dört yeni sistem hizmete sunuldu

Dijital dönüşüm kapsamında dört yeni sistemin de uygulamaya geçirildiğini açıklayan Savaşan, Etkinlik Takvimi Bilgi Sistemi sayesinde üyelerin faaliyetlere anlık erişim sağlayabildiğini, Seçmen Sorgu Sistemi ile vatandaşların sandık bilgilerine kolayca ulaşabildiğini söyledi.

Milletvekili ve Yönetici Ajanda Takip Sistemi aracılığıyla toplantı ve organizasyonların merkezi bir yapı üzerinden yönetildiğini belirten Savaşan, hayata geçirilen dijital uygulamaların hem verimliliği artırdığını hem de vatandaşlarla iletişimi güçlendirdiğini kaydetti.

“Güçlü teşkilat, güçlü UBP demektir”

Konuşmasının sonunda geride kalan dönemin çalışan, üreten, gelişen ve geleceğe hazırlanan bir UBP dönemi olduğunu ifade eden Savaşan, son kurultaydan bu yana gerçekleştirilen yüzlerce etkinlik, eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetlerinin bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Kurultayda görüşülecek tüzük değişikliklerinin de bu dönüşüm anlayışının bir parçası olduğunu belirten Savaşan, partiyi geleceğe hazırlarken tüzüğü de günün ihtiyaçlarına ve Siyasal Partiler Yasası’na uygun hale getireceklerini kaydetti.

“Güçlü bir teşkilat, güçlü bir tüzük ve güçlü bir birliktelik; güçlü bir Ulusal Birlik Partisi demektir” diyen Savaşan, UBP’nin kurulduğu günden bu yana devlete, halka ve milli davaya sahip çıktığını ve aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini söyledi.