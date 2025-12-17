Dairenin 18–24 Aralık tarihleri arasındaki hava tahminlerine göre, bölge periyodun ilk yarısında yüksek basınç sistemi, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın, az bulutlu; cuma ve cumartesi günleri ise parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacak.

Pazar gününden itibaren ise yağmur bekleniyor. Hava, pazar ve pazartesi yer yer sağanak yağmurlu; salı günü, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Çarşamba günü yağışlı hava yerini parçalı ve çok bulutlu havaya bırakacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde19-22 ºC, ikinci yarısında ise 15-18 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, pazar ve pazartesi günleri ise güney ve doğu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

-Son 24 saatte kaydedilen yağış miktarı

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte kaydedilen yağış miktarını da açıkladı.

Buna göre, Çayırova’da metrekareye 3 kilogram, Akdoğan, Mehmetçik ve Alayköy’de metrekareye 2 kilogram, Selvilitepe, Alsancak, Gönyeli, Kozanköy, Yenierenköy, Sipahi ve Dörtyol’da metrekareye 1 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 0,4 kg/m² arasında yağış kaydedildi.