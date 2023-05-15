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Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10,04 oy alarak 64 milletvekiyle meclise girecek. Yeşil Sol Parti 61 vekile sahipken TİP 3 vekille parlamentoda yer alacak.

Millet İttifakı ise oyların yüzde 34.91'ini aldı ve 212 milletvekili çıkartıyor. CHP'den 168, İYİ Parti'den 44 milletvekili meclise girecek.

Cumhur İttifakı oyların yüzde 49.81'ini aldı ve şu anki verilere göre 324 milletvekili çıkartıyor. AK Parti 268, MHP 51 ve Yeniden Refah Partisi 5 milletvekiliyle meclise girecek.

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