Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisini ivedi olarak ele aldı.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ile Hasan Taçoy yanı sıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Açıklamada, ilgili Yasa Önerisine ilişkin çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edileceği belirtildi.

Yasa önerisi, UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, UBP Grubu adına; YDP Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ve DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar tarafından yapılmıştı.