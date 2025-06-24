Toplantıda “Sabıka Kaydının Silinmesi” önerisinin ikinci görüşmesi tamamlanırken, çalışmaların bir sonraki oturumda süreceği belirtildi. “Seçim ve Halkoylaması” yasa önerisiyle ilgili genel görüşmelere ise devam edildi.

Başsavcılık ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinin de katılarak, görüşlerini sunduğu toplantıya, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Hasan Taçoy ve Resmiye Eroğlu Canaltay ile komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.