Liu, dağ kulübesinin olduğu yerde ileride bir tavuk kümesi yapmak istediğini de söyledi (Liu Youwen / CNN)

Çin'de şehir yaşamından bunalan genç, kırsal bölgede bir dağ yamacına inşa ettiği kulübede yaşıyor.

21 yaşındaki Liu Youwen, şehrin gürültüsü ve temposunun kendisini yıldırdığını belirterek, "Artık kuş cıvıltılarıyla uyanabiliyorum" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin kırsal kesiminde yer alan Şiaşişiang'da doğup büyüyen Liu, lise eğitimini tamamlamadan Guangdong eyaletinde farklı işlerde çalıştı.

Shantou'da araba tamircisinde, inşaatlarda ve bir giyim fabrikasında çalıştığını belirten Liu, şehir hayatında aradığını bulamadığını ve 2022 sonlarında geri dönmeye karar verdiğini söyledi.

Ailesinin kararını desteklemediğini belirten Liu, sade bir hayat sürmek istediğini ifade ederek, "Fabrikada sabah 8.00'den akşam 10.00'a kadar çalışıyordum. Buna ek olarak fazla mesai yapıyordum. Zamanım bana ait değildi" dedi.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'le telefon aracılığıyla görüşen Liu, dağda inşa ettiği kulübesine elektrik sağlamak için güneş enerjisi panellerinden faydalandığını, evinde televizyon ve internet olduğunu söyledi.

"Dağlarda yaşam şehir hayatından çok daha iyi. Şehirde içme suyu bile paralı" diyen Çinli genç, Şanslı ve Çiçek adında iki köpeği ve domuzlarıyla yaşadığını, kendisini hiç yalnız hissetmediğini belirtti.

Liu, dağ kulübesinde yaptıklarını sosyal medya kullanıcılarıyla da paylaşıyor. Genç, videolarında küçük bahçesinde nasıl sebze yetiştirdiğini, yemek hazırladığını ve hayvanlarını beslediğini gösteriyor.

Sosyal medyada videolara yapılan yorumlarda, Liu'nun yaşam tarzını destekleyenler olduğu gibi eleştirenler de var.

Liu'nun takipçilerinden biri, "Belli ki ne yaptığını biliyor, video oyunlarına bağımlı olan diğer Z kuşağı gençlerinin aksine sağlıklı bir yaşam tarzı var" derken, bir başkasıysa "Evde yapacak hiçbir şeyin yok mu? Anlamsız şeylerle uğraşıyorsun, yan gelip yatıyorsun" ifadelerini kullandı.

Çinli genç ise kendisini eleştirenlere tepki göstererek "Ben kendi evimi sıfırdan inşa ettim. Dağlarda yaşamak en az şehirde çalışmak kadar zor" dedi.