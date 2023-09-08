Anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı  Zolru Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Beyarmudu Beldiye Başkanı Bülent Bebek ile diğer askeri ve sivil yetkililer katıldı.

 Saygı duruşu ile başlayan törende İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından  Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Aykut Özkurt ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Tören, din görevlisi tarafından dua okunmasıyla tamamlandı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, törende söylenenlerin ve konuşulanların  hep ülkede barış, güven ve huzur içerisinde yaşayabilmek  için yapılan fedakarlıklar olduğunu kaydetti

Cumhurbaşkanı Tatar, eğer adada  bir anlaşma olacaksa, egemen eşitlik,  eşit uluslararası statü ve  iki devletin iş birliği ile olabileceğini, bunun için de  KKTC’nin anlaşmanın bir parçası olması gerektiği mesajını dünyaya, şehitlerin huzurunda vermenin bahtiyarlığını yaşadığını kaydetti.

Konuşmasında Pile’de kısa süre önce yaşanan olaylara da değinen Tatar,  Tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının  “sınırlarımızı özenle korumak durumundayız” mesajını  verdiini kaydetti.

Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Yeşılrmak’ın kurtuluşu ile  doğudan batıya sınırların çizildiğini,  Mehmetçik ve Mücahidin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sınırları azim ve kararlılıkla koruyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar,  Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in KKTC bayrağının Azerbaycan’daki etkilenliklerde dalgalanması gerektiği ve dalgalanacağı sözü nedeniyle  büyük mutluluk yaşadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili olarak da “New York’ta bizim Sayın Genel Sekretere söyleyeceklerimiz olacaktır. Yeni milli siyasetin sürdürülmesinde ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle artık egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul ve teyit edilmeden  bizlerin müzakere masasına dönmesi  mümkün değildir “ dedi.

Cumhurbanı Tatar,  geçmişte yaşananları çok iyi bildiklerini  Kıbrıs  Türkü’nü yalnızlaştırmak ve AB içinde Türkiye  ile bağlarını koparmak, Türk askerinin çekilmesi  ve Türkiye’nin garantörlüğünün sona erdirilmesi  ve Kıbrıs Türk halkını istemeyeceği bir maceraya sürüklemek için federal temelde çözüm  baskılarının artırıldığını belirtti.

Tatar, Şehit Allahverdi Kılıç’ı ve diğer şehitleri andı,  saldırıda  gazi olan Burhan Cihangir’i ve diğer gazileri selamladı.

-Özkurt

4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Aykut Özkurt da,  Piyade  Er Allahverdi Kılıç’ın  Mücahitliğinin 11’inci  ayında vatani görevini yağparken,  İngiliz üs bölgesini geçen Rum askerleri tarafından  nöbet kulübesinde 12 kurşun ile  kahpece saldrııda şehit edildiğini, aynı saldırıda 4 kurşun isabet eden  Burhan Cihangir’in de yaralandığını kaydetti.

Alalhverdi Kılıç’ın  babasının,  “Allah verdi, allah  aldı, vatan sağ olsun ” diyerek evlat acısını yüreğine gömdüğünü belirten Özkurt,  Kıbrıs Türk Mücahidi olarak varlığımıza tahammül göstermeyen,  özgürce yaşama hakkımza kast eden düşmanlarımıza karşı Anavatanımızın da desteğiyle imkanların  kısıtlı olduğu en zor zamanlarda bile  canımız pahasına en şerefli mücadeleyi verdik. Gerekirse,  vatanımız, bayrağımız ve özgürlüğümüz uğrunda nice Allahverdileri şehit vereek haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi.

 Özkurt,  adadaki Türk varlığını yok sayan  baskılar karşısında boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da,  şehitlerin; ülkenin ve milletin  en değerli varlıkları olduklarını,  özgürlük, bağımsızlık ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını feda ettiklerini kaydetti.

Şehitleri minnet ve rahmet, gazileri saygıyla anan Benan şehitlere; “ Kalbimizdeki yeriniz hep aynı. Sizlere imrenen gözlerle bakıyoruz, emanetiniz, emanetimzidir” diye seslendi.

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 “Namerdin elini vatana değdirtmeyeceğiz” diyen Benan,  vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele etmenin şehitlere karşı asli görev olduğunu sözlerine ekledi.