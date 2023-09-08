Anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zolru Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Beyarmudu Beldiye Başkanı Bülent Bebek ile diğer askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Aykut Özkurt ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Tören, din görevlisi tarafından dua okunmasıyla tamamlandı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, törende söylenenlerin ve konuşulanların hep ülkede barış, güven ve huzur içerisinde yaşayabilmek için yapılan fedakarlıklar olduğunu kaydetti

Cumhurbaşkanı Tatar, eğer adada bir anlaşma olacaksa, egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve iki devletin iş birliği ile olabileceğini, bunun için de KKTC’nin anlaşmanın bir parçası olması gerektiği mesajını dünyaya, şehitlerin huzurunda vermenin bahtiyarlığını yaşadığını kaydetti.

Konuşmasında Pile’de kısa süre önce yaşanan olaylara da değinen Tatar, Tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının “sınırlarımızı özenle korumak durumundayız” mesajını verdiini kaydetti.

Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Yeşılrmak’ın kurtuluşu ile doğudan batıya sınırların çizildiğini, Mehmetçik ve Mücahidin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sınırları azim ve kararlılıkla koruyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in KKTC bayrağının Azerbaycan’daki etkilenliklerde dalgalanması gerektiği ve dalgalanacağı sözü nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili olarak da “New York’ta bizim Sayın Genel Sekretere söyleyeceklerimiz olacaktır. Yeni milli siyasetin sürdürülmesinde ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle artık egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul ve teyit edilmeden bizlerin müzakere masasına dönmesi mümkün değildir “ dedi.

Cumhurbanı Tatar, geçmişte yaşananları çok iyi bildiklerini Kıbrıs Türkü’nü yalnızlaştırmak ve AB içinde Türkiye ile bağlarını koparmak, Türk askerinin çekilmesi ve Türkiye’nin garantörlüğünün sona erdirilmesi ve Kıbrıs Türk halkını istemeyeceği bir maceraya sürüklemek için federal temelde çözüm baskılarının artırıldığını belirtti.

Tatar, Şehit Allahverdi Kılıç’ı ve diğer şehitleri andı, saldırıda gazi olan Burhan Cihangir’i ve diğer gazileri selamladı.

-Özkurt

4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Aykut Özkurt da, Piyade Er Allahverdi Kılıç’ın Mücahitliğinin 11’inci ayında vatani görevini yağparken, İngiliz üs bölgesini geçen Rum askerleri tarafından nöbet kulübesinde 12 kurşun ile kahpece saldrııda şehit edildiğini, aynı saldırıda 4 kurşun isabet eden Burhan Cihangir’in de yaralandığını kaydetti.

Alalhverdi Kılıç’ın babasının, “Allah verdi, allah aldı, vatan sağ olsun ” diyerek evlat acısını yüreğine gömdüğünü belirten Özkurt, Kıbrıs Türk Mücahidi olarak varlığımıza tahammül göstermeyen, özgürce yaşama hakkımza kast eden düşmanlarımıza karşı Anavatanımızın da desteğiyle imkanların kısıtlı olduğu en zor zamanlarda bile canımız pahasına en şerefli mücadeleyi verdik. Gerekirse, vatanımız, bayrağımız ve özgürlüğümüz uğrunda nice Allahverdileri şehit vereek haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Özkurt, adadaki Türk varlığını yok sayan baskılar karşısında boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, şehitlerin; ülkenin ve milletin en değerli varlıkları olduklarını, özgürlük, bağımsızlık ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını feda ettiklerini kaydetti.

Şehitleri minnet ve rahmet, gazileri saygıyla anan Benan şehitlere; “ Kalbimizdeki yeriniz hep aynı. Sizlere imrenen gözlerle bakıyoruz, emanetiniz, emanetimzidir” diye seslendi.

“Namerdin elini vatana değdirtmeyeceğiz” diyen Benan, vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele etmenin şehitlere karşı asli görev olduğunu sözlerine ekledi.