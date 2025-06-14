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Tatbikatın basın brifingini ve tatbikatı izlemek için akreditasyon yapan basın yayın kuruluşu mensupları, 24 Haziran 2025 tarihinde saat 09.30’da KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı/Boğazköy’de, 25 Haziran 2025 günü saat 09.30’da Gazimağusa Limanı’nda hazır bulunacak.

Hasan Küçük: Sıfır asker, sıfır garantinin hayalcilik olduğunu gördük

Hasan Küçük: Sıfır asker, sıfır garantinin hayalcilik olduğunu gördük

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde, Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları, hava sahası ve karasuları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleşecek.

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