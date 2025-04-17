Ailesi tarafından yapılan açıklamada; “Annemiz Nükhet GÖNYELİ’yi 16 Nisan 2025 Çarşamba günü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız büyüktür. Cenazesi, 18 Nisan 2025 Cuma Günü İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Annemiz Nükhet GÖNYELİ’nin vefatı tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ adını yaşatmak için her yıl Doğu Akdeniz açıklarında Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ Arama Kurtarma Davet Tatbikatı düzenlenmektedir.

Nükhet GÖNYELİ her yıl eşi adına düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatına katılmakta ve anısını daima canlı tutmaktaydı.