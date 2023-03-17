Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını bildirdi.
Can kaybının 18'e yükseldiği açıklayan Bakan Soylu, "16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti." dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak. 100'ün üzerinde kullanma suyu tankeri ve içme suyu geldi.
Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil.
CAN KAYBI 18'E YÜKSELDİ
Şanlıurfa'da ölüm sayımız 12'ydi. Şanlıurfa'da 16 Adıyaman'da 2 toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Hasar tespitler yapılacak. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. 1 yılda yağan yağmur 1 buçuk günde yağdı. Bir taraftan afetle mücadele ediyoruz bir taraftan kötücül ruhlarla mücadele ediyoruz.
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