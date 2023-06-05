Samsun'un Ladik ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Selin yüksek kesimlerden önüne kattığı toprak, ilçe merkezini çamura buladı.

Sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Evlerin ve iş yerlerinin giriş katlarında su baskınları yaşandı.

İlçedeki sağanakta hayvanlar da sele kapılarak öldü.

Hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyesinden ekipler, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı vatandaşları tedbiren evlerinden tahliye etti.

Belediye, 35 personel, 4 vidanjör, 2 kombine, 3 traktör ve biri paletli 2 kamyon ile bölgede temizlik ve vatandaşlar için yardım çalışması başlattı.