Gökhan Çıra sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaparak "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" dedi.

Evlat edilen Çıra'nın eski eşi Selin Ciğerci'ye gözler çevrildi. Selin Ciğerci yapılan yorumlardan sıkılıp hemen açıklama yaptı.

SELİN CİĞERCİ TÜRKİYE'Yİ TERK Mİ EDİYOR?

Ciğerci açıklamasında "ben anne olmak istiyorum diyordum, evet anne oldum beni tebrik edebilirsiniz. Nasıl anne oldum eski eşimle evlirken bir yola başvurdum her şeyim okeylendi. Evladım yakında gelecek anne olmak istiyorum, eski eşimle barışmak yok. çocuk benle kalacak eski eşim gelip bakacak.

Ben çocuğum geleceği için her şeyi önceden ayarlayabilirim, burada da büyütebilirim ama siz bana bu şekilde yaparsanız ben alıp gitmek zorunda kalırım. Vergi rekortmeni de oldum her şeyi yaptım. Beni bir salın ben kızıma bakmak istiyorum. Babası Gökhan istediği zaman bakacak."