Bakanlar Kurulu'nda alınan kararnamede, “16 Aralık 2021 tarihinde Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaşarak KKTC bayrağını dalgalandıran ancak 1 Ocak 2022 tarihinde ABD'de geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun'un adının yaşatılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe'nin ‘Birkan Uzun Selvili Tepesi’ olarak yeniden isimlendirilmesine karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

Bu kararla yarın saat 15.00’de Selvili Tepe'de Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanı sıra Birkan Uzun’un ailesinin de katılacağı törenle, “Birkan Uzun Selvili Tepe” levhalarının gerekli yerlere Karayolları Dairesi personelleri tarafından montesi gerçekleştirilecek.