Survivor All Star 2024 kadrosuna sonradan dahil olan ve Pınar Saka ile kavgasından sonra diskalifiye olan Sema Aydemir’in Survivor All Star macerası yarım kalmıştı.

Yarışmanın son bölümde adaya veda eden isim Pınar olunca Sema Aydemir kendini tutamadı ve halay çektiği anları takipçileri ile paylaştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Pınar'ı kocası Erhan Seçkin, Sema'yı hedef alarak "Bu arada dansöz karakterli insanların pavyona dönüştürdüğü adada hala Pınar'ımın arkasından konuşanlara kolay gelsin. Kültürlünün zekası, varoşun çenesini yorar.

'HALAYINIZA DEVAM...'

Siz halayınıza devam gençler. Biz de bulutların üstünde tango yapmaya devam edeceğiz. Herkes hak ettiği hayatı yaşar. Pınar çok çok mutlu, oradan elenince dünyası başına yıkılanların da dünyası o kadar işte" dedi.

HAYATIMIN VAROŞLUĞUNU...'

Sema Aydemir ise Seçkin'in kendisiyle ilgili paylaşımlarını kendi Instagram hesabından yayınlayarak "Üzüldüğüm doğrudur... Eşinin beni yıllardır ekmek yediğim yerde, hayatıma birçok güzel şeyi katan yerden paketlendiği doğrudur. Böyle şeylerle mutlu olduğumuzu da zaten biliyoruz. Gerçekten sizin dünyanızla benimki farklı. Dediğiniz gibi ben halay siz tango. Beni çekmeyen yoktur sizi çeken. Hayatımın varoşluğunu karını döverek yaptım. Çok utandım ve cezamı çektim evet ama pişman mısın dersen aklım hala yapmadıklarımda" cevabını verdi.