Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, sendikalar adına Pazartesi günü yapılacak olan genel grev ve eylem dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, UBP–DP–YDP hükümetinin yarattığı çok yönlü krizlerin bedelinin emekçilere, yoksullara ve dar gelirlilere yüklenmek istendiği ifade edilerek, savaşın bahane edilerek bu politikaların meşrulaştırılmaya çalışıldığı belirtildi. Sendikalar, yolsuzluk, rüşvet ve kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarılmasına dayalı düzeni bugüne kadar kabul etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini vurguladı.

Toplumsal kaynakların belli kesimlere aktarılmasına, kamusal hizmetlerin zayıflatılmasına ve halkın yaşam koşullarının giderek ağırlaşmasına karşı durmaya devam edeceklerini kaydeden açıklamada, günlerdir halkın, emekçilerin ve yurtseverlerin baskı, tehdit ve saldırılara rağmen bu dayatmaları güçlü bir şekilde reddettiği ifade edildi.

Hükümetin bu tepkilere rağmen aynı yasayı Meclis’ten geçirme ısrarı gösterdiği belirtilen açıklamada, halkın verdiği mesajın dikkate alınmadığı savunuldu. Bu çerçevede sendikaların, Meclis çalışmalarına devam edilmesine karşı 13 Nisan 2026 Pazartesi günü genel greve gideceği ve saat 10.00’da Meclis önünde toplanacağı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu mücadelenin yalnızca sendikaların değil, insanca yaşam, adil bölüşüm ve demokratik bir gelecek talep eden tüm kesimlerin ortak mücadelesi olduğu vurgulandı. Tüm halka çağrıda bulunularak, emekten yana olan herkes dayanışmayı büyütmeye ve birlikte ses yükseltmeye davet edildi.

Açıklama “Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız” ifadeleriyle sona erdi.