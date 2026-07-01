Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul, kadroya alınacak çalışanların belirlenmesinde isim, köken veya kişisel özelliklerin değil, 10 yıllık fiili hizmet süresinin esas alındığını vurguladı.

Göreve devam etmeleri halinde gelecek yıldan itibaren işe giriş yılına dayalı kadrolaşmanın yanı sıra performansa dayalı kadrolaşma sistemini de hayata geçireceklerini belirten Şenkul, tüm çalışanların bu konuda bilgi sahibi olmasını istediklerini ifade etti.

Şenkul, paylaşımını, "Ne söz vermişsek, bir milim yalpalamadan yerine getirmenin huzuru paha biçilmez. Hayırlısı olsun." ifadeleriyle tamamladı.