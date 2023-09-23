Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, isyan etti.

Başkan Şenkul, "Açık havada yüksek sesli müzik yapılıyor, insanlar Çevre Dairesi'ni arıyor ulaşmıyor, ulaşsa ne olacak zaten 4-5 memur tüm Girne'ye nasıl yetişecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Çevre Dairesi'ne ulaşamadığı zaman ise polisi aradığını ancak "belediyeyi arayın" şeklinde yanıt aldıklarını belirten Şenkul, "Sorun değil belediyeyi arasın vatandaş, biz sorumluluğumuz olmadığı bir konuda kent güvenlik ekiplerimiz ile müdahale edip, uyarı ve cezalar yazıyoruz, tekrarlaması halinde işletme izni iptali yapacağımızı söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha önce de söylediğim gibi müzik izni konusunda da artık belediyelere yetki devri zamanı gelmiştir" diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

"Don Kişot gibi yel değirmenleri ile savaşmaktan yorulduk.

Devlet sahayı terketti, vatandaşın tek dayanağı belediyeler kaldı bari yetkiyi de verin ki bizim de elimiz yasal olarak güç olsun.

Ha yok biz yapacağız diyorsanız, lütfen herkes sorumluluğunu yapsın artık."