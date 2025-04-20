Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya genelgesinde yaptığı tartışmalı çağrıya tepki gösterdi.

Başpiskopos Yeorgios’un, genelgede Yunanistan, Güney Kıbrıs ve tüm Helenizm’e seslenerek “Türkleri kovmak ve vatanı kurtarmak” için ortak mücadele çağrısında bulunması, Kuzey Kıbrıs’ta büyük yankı uyandırdı.

Başkan Şenkul ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bu söylemlere karşılık verdi.

Şenkul'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bugün de çok şükür ülkeden … Papaz tarafından kovulduğumuza göre doğru yoldayız :))

Vallahi sizi bilmem ama ben bunları okudukça yurduma olan bağım ve mücadele azmim daha da güçleniyor"