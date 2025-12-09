Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bölgede yaşanan sel ve su baskınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan olayın “doğal afet” olduğunu söyledi. Şenkul, “Bizde deniz var, su aktı denize gitti. Lefkoşa ve Gönyeli’nin denizi olmadığı için alçak bölgelerde baskınlar oldu. Bu kadar basit,” ifadelerini kullandı.

Sorunun şehirlerdeki yağmur miktarı değil, dağdan gelen şiddetli yağmur suyu olduğunu belirten Şenkul, Gönyeli’de yaşananları altyapı eksikliğine bağlayanların yanıldığını söyledi. Avrupa’da bile her yıl onlarca sel ve baskın yaşandığını hatırlatan Şenkul, “Doğal afeti önleyecek altyapı mümkün olsaydı Avrupa’nın göbeğinde her sene can kayıpları yaşanan 10+ sel olmazdı,” dedi.

Bu tür durumlarda önceliğin can güvenliği olduğunu vurgulayan Şenkul, dün akşam vatandaşların belediyeler, itfaiye ve Sivil Savunma sayesinde devletin varlığını yanında hissettiğini belirtti. Bazı kesimlerin sahada görülmediğini ifade eden Şenkul, bunun da yeni bir durum olmadığını dile getirdi.

“Geçmiş olsun Gönyeli, geçmiş olsun Ozanköy,” diyen Şenkul, zarar gören ancak bilgilerine ulaşmayan tüm bölgelere ve vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Şenkul, “Belediyeleriniz ayaktadır ve yaraları birlikte saracağız…” dedi.