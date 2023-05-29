Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaptıkları ve yapacakları birçok şeyi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Şenkul, “Bellapais ışıkları ile Ozanköy çemberi arasındaki tüm ışıklar zannederim bir yapıldıkları gün yandı bir de bugün... Barış Parkı'ndaki bozuk atlı karınca yıllar sonra bugün çalıştı. Tümünü Girne Belediyesinin emekçileri düzeltti” dedi.

PROJELER

“Kaçış yolunda aydınlatma direkleri monte edilmeye başlandı, yarın tüm tabelalar takılıyor” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Yeni mezarlık yeri olarak bize gösterilen ama dağ keçisinin bile tırmanamayacağı alanın kullanılabilir hale gelmesi için çalışmalar başlıyor. Köpek barınağımızın yolu asfaltlanıyor. Kervansaray plajının doğu ve batı bölümünün birleşmesi çalışmaları başladı, yarın sahile denizden kum basma işlemi başlıyor. Dr. Fazıl Küçük Çemberinin Peysaj işleri başladı muhtemelen gelecek hafta bitkiler ekilecek.

Antis plajında hızla projeyi sonlandırmaya yaklaşıyoruz. Bandabulya yenileme çalışmalarına muhtemelen haftaya başlıyoruz. Sanayi bölgesindeki depo inşaatımız bitti, salhane 1 hafta içinde tümü ile boşaltılarak, belediyemize ait olacak sosyal tesis inşaatına başlayacağız. Trafik ulaşım uzmanımız çalışmalarının sonuna geldi 12 Haziran'da bize sunumunu yapacak. Kale arkası projesinin çiziminde sona geldik.”

“HEPİMİZ DAHA İYİ ŞARTLARDA YAŞAMAYI HAK EDİYORUZ”

Şenkul, “Özetle söz verdiğimiz her şeyi hatta fazlasını yapacağız çünkü: Hepimiz daha iyi şartlarda yaşamayı hak ediyoruz” diye konuştu.