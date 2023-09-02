Şimdilerde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken 53 yaşındaki Ortaç, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan'ı da hedef almıştı.

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" diyen Ortaç, şöyle devam etmişti: Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar.



Chloe Loughnan, sonraki günlerde nişanlısıyla Nişantaşı sokaklarında objektiflere takılmıştı. Eski eşi Serdar Ortaç’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalar hatırlatılan Loughnan, şu ifadeleri kullanmıştı: Ben yorum yapmak istemiyorum. Herhalde özel hayatında bir sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil bütün kadınlar için sert sözler söylemiş.



Serdar Ortaç, açıklamalarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Hastalığının yanı sıra depresif halleri ve eski eşi ile ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü sanatçıdan sevenlerini üzen bir açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta Bursa'da sahne alan sanatçı 'Bu benim son turnem' dedi. Geçtiğimiz hafta Bursa'da sahne alan Ortaç konserin sonunda, gelen izleyicilere herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.