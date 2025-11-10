Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan ve eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anan Serdaroğlu, Atatürk’ün, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle Türk milletine onur, umut ve yön kazandırdığını belirtti.

Atatürk’ün çağdaşlaşma vizyonu ile sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne değil, tüm Türk dünyasına ilham olduğunu söyleyen Serdaroğlu, KKTC’nin de Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kararlılıkla benimsediğini ve bu değerlere sadakatle bağlı kalarak yola devam etmeyi milli bir görev olarak gördüğünü kaydetti.

Serdaroğlu mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek, Cumhuriyetimizi demokrasi, emek ve adalet ilkeleriyle güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”