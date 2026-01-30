Eunite AgriBusiness’tan yapılan açıklamaya göre, Hibe Programı, küçük ölçekli Kıbrıslı Türk balıkçıların sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını benimsemelerini ve Yeşil Hat üzerinden AB standartlarına uygun taze balık ticaretine katılımlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Düzenlenen etkinlikte katılımcılara; programın amaçları, finansal destek mekanizmaları, uygun faaliyetler ve başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu. Geniş ve kapsayıcı bir katılımın sağlanması amacıyla, 2 ve 3 Şubat 2026 tarihlerinde Türkçe olarak iki ek bilgilendirme toplantısı daha düzenlenecek.

Avrupa Birliği tarafından toplam 800 bin Euro bütçeyle finanse edilen Balıkçılık Hibe Programı’ndan yaklaşık 50 balıkçının faydalanması bekleniyor. Program kapsamında 15 bin Euro’ya kadar hibe sağlanacak ve hibeler uygun maliyetlerin yüzde 100’ünü karşılayacak. Hibe tavanını aşan harcamalar ise başvuru sahipleri tarafından karşılanacak.

Balıkçılık Hibe Programı, Ekim 2025’te yayımlanan ön duyurunun ardından hayata geçirildi. Programa; 2026 balıkçılık lisansına sahip küçük ölçekli Kıbrıslı Türk balıkçılar ile Eylül–Aralık 2025 döneminde düzenlenen Eunite:AgriBusiness “Sürdürülebilir Balıkçılık Eğitimi”ni tamamlayanlar başvurabilecek. Söz konusu eğitimi başarıyla tamamlayan 178 balıkçıya katılım sertifikası verilmişti. Diğer başvuru koşulları, bu çağrı kapsamında yayımlanan Başvuru Kılavuzu’nda açıklanıyor. Ayrıca Eunite Programı ekibi, balıkçıların başvurularını hazırlamalarına destek verecek.

Balıkçılık Hibe Programı hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Eunite: AgriBusiness ekibi ile 0548 829 24 35 numaralı telefon üzerinden ya da [email protected] e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçebilir.