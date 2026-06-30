Serdaroğlu, komisyonun temmuz ayı beklenmeden toplanması gerektiğini daha önce dile getirdiklerini ifade ederek, hükümetin son günü beklediğini ancak yasal yükümlülüğünü yerine getirdiğini söyledi. Esas önemli olanın yalnızca yasal zorunluluğu yerine getirmek değil, ülkedeki ekonomik gerçekleri görmek olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, hayat pahalılığı nedeniyle çalışanların alım gücünün ciddi şekilde gerilediğini kaydetti.

Son aylarda temel tüketim kalemlerine yapılan zamlara dikkat çeken Serdaroğlu, ocak ayından mayıs ayına kadar tüp gaza üç kez zam yapıldığını, fiyatın 500 TL'den 815 TL'ye yükseldiğini, elektriğe ise yüzde 22 oranında zam geldiğini belirtti. İşveren kesiminin bu artışlara sessiz kaldığını savunan Serdaroğlu, "Hayatı biz değil, siz ucuzlatacaksınız" diyerek hükümet ve işverenlere tepki gösterdi.

Asgari ücretin ülkede artık başlangıç ücreti olmaktan çıkarak geçim ücreti haline geldiğini ifade eden Serdaroğlu, uzun yıllardır aynı iş yerinde çalışan birçok kişinin hâlâ asgari ücretle çalıştığını ve bunun yapısal bir sorun olduğunu söyledi.

Gerçekleşen hayat pahalılığı oranının yüzde 14,33 olduğunu belirten Serdaroğlu, masadaki mücadelenin alım gücünü artırmak değil, çalışanları ocak ayındaki alım gücü seviyesine geri taşımak olduğunu ifade etti. Asgari ücrette yaşanan artışın bir kazanım olmadığını savunan Serdaroğlu, bunun tamamen hayat pahalılığından kaynaklandığını söyledi.

Ocak ayında asgari ücrete hayat pahalılığının altında artış yapıldığını öne süren Serdaroğlu, geçmiş dönemlerden gelen reel kayıpların da devam ettiğini belirterek, asgari ücretlinin piyasada alışveriş yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Toplantıda işveren tarafının eksik temsil edilmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Serdaroğlu, bunun nedeninin işveren tarafına sorulması gerektiğini belirtti. Hür-İş'in toplantıya tam kadro katıldığını ifade eden Serdaroğlu, herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun ikinci toplantısının prensipte gelecek hafta çarşamba günü saat 10.00'da yapılması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Yeni asgari ücretin itiraz süreçleri de dikkate alınarak temmuz ayının sonuna bırakılmadan belirlenmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.