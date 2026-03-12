Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta iki kez olmak üzere toplam 11 TL’lik artış yapıldığına işaret ederek, bu zamların sebebinin savaş olmadığını savundu.

Hükümetin, bütçeyi yönetemediğini, yanlış politikalarla ekonomiyi çıkmaza sürüklediğini ileri süren Serdaroğlu, “Şimdi bu hataların faturası, akaryakıt üzerinden bütün halka kesilmektedir” dedi.

Akaryakıt zammıyla birlikte iğneden ipliğe her şeyin zamlanacağı, piyasada yeni bir zam dalgası başlayacağı görüşünü belirten Serdaroğlu, ülkenin tam anlamıyla ekonomik bir kaosun içine sürükleneceğini öne sürdü.

-İş dünyası ve halka çağrı

İş dünyasına çağrıda bulunan Serdaroğlu, “Bu zamları sessizce kabullenmeyin. Bu yanlış ekonomik politikaların sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Üretici de, esnaf da, sanayici de bu zamların altında ezilecektir” dedi.

Aynı çağrıyı halka da yapan Serdaroğlu, küçük hesaplarla hükümetten medet umanların, yarın yaşanamaz hale gelmiş bir ülkede hayat sürmek zorunda kalacağını savundu.

Bugün açlık sınırının 48 bin 269 TL’ye ulaştığını belirten Serdaroğlu, “Ekonomi ve maliye yönetiminin bu zamları topluma açıklayacak ne mantıklı bir gerekçesi vardır ne de vicdani bir dayanağı” dedi.

Halkın yanlış ve eksik bilgilerle oyalanmaya çalışıldığını ileri süren Serdaroğlu, “ülkenin ciddi bir ekonomik krizin eşiğinde olduğunu, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşların artık temel gıdaya dahi ulaşmakta zorlandığını” kaydetti.

Hükümete bazı sorular yönelten Serdaroğlu, vatandaşların, yanlış politika uygulayanlara karşı demokratik tepkisini göstermesi gerektiğini savundu.