Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Bir haftada iki zam yaparak, taşımacıları nefessiz bıraktınız. Bu yükü kaldırmak mümkün değil. Mazot desteği yapılmazsa sektör tamamen çökecek” diyerek, mazot fiyatlarının kısa sürede yükseldiğini, ancak taşımacılara hiçbir destek sağlanmadığını söyledi.

-Son iki zam oranında mazot desteği talebi

“Taşımacı zam almadı, mazota iki kez zam geldi. Toplam 10-12 TL’lik artış" diyen Topaloğlu, toplu taşımacıların bu yükü kaldıramayacağını belirtti. Hükümetin acilen harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Topaloğlu, taşımacılara son iki zam oranında mazot desteği sağlanmasını talep etti.

Hayat pahalılığının arttığına da işaret eden Topaloğlu, “Asgari ücret zaten eridi, yok oldu. Vatandaş perişan, sektör perişan” dedi.