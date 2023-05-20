Yarı finalde Galatasaray Petrol Ofisi ile karşılaşan Fenerbahçe ilk maçta aldığı 2-0'lık avantajlı skorla bugün rövanş maçına Florya Metin Oktay Tesislerinde çıktı.
Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Serhat Deniz'in öğrencileri Süper Lig'de finale çıkma başarısı gösterdi.
Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın başına geçen teknik direktörümüz Serhat Deniz Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşamak için sarı lacivertlilerle ALG Spor-Ankara Büyükşehir Bld. Fomget maçının galibiyle karşılaşacak.