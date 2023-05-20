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Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı 'nın başına geçen teknik direktörümüz Serhat Deniz Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşamak için sarı lacivertlilerle ALG Spor-Ankara Büyükşehir Bld. Fomget maçının galibiyle karşılaşacak.

Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Serhat Deniz 'in öğrencileri Süper Lig 'de finale çıkma başarısı gösterdi.

Yarı finalde Galatasaray Petrol Ofisi ile karşılaşan Fenerbahçe ilk maçta aldığı 2-0'lık avantajlı skorla bugün rövanş maçına Florya Metin Oktay Tesislerinde çıktı.

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