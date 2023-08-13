Van’dan Tunceli’ye gezmeye gelen 27 yaşındaki Servet Şentürk ve arkadaşı serinlemek için Tunceli-Erzincan karayolunun Kutu Dere mevkisindeki Pülümür Çayı'na girdi.

Akıntıya kapılan iki arkadaşı fark eden çevredekiler, suya atlayarak birini kurtardı. Servet Şentürk ise gözden kayboldu.

Tunceli'de serinlemek için çaya giren iki arkadaştan biri boğuldu - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan aramada itfaiye ekipleri Şentürk’ün cansız bedenine ulaştı. Şentürk’ün cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.