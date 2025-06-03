“İEZB’yi Güven Kapısı Yaptık, Şimdi Daha İleriye Taşıma Zamanı”
Görev süresi boyunca dijitalleşme, kurumsallaşma ve dayanışma odaklı projeleriyle dikkat çeken Kırmızı, “Birlikte başardık. Şimdi daha fazlasını başarmak için yeniden adayım” dedi.
Hayata geçirilen önemli projeler arasında:
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Dijital üyelik sistemi
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Güncel web portalı ve aktif sosyal medya yönetimi
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Tüm bölgelerde temsil ofislerinin kurulması
yer alıyor. Kırmızı’ya göre, bugün artık İskele’nin en uzak noktasındaki bir esnaf dahi İEZB’ye çevrim içi olarak ulaşabiliyor.
Pandemi Döneminde Esnafa Nefes Olduk
COVID-19 sürecinde esnafa sağlanan destekleri hatırlatan Kırmızı, “Hiçbir zaman elimiz kolumuz bağlı oturmadık” diyerek şu projeleri öne çıkardı:
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%4 faizli can suyu kredileri
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Avrupa Birliği hibelerine aracılık desteği
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Ücretsiz iş güvenliği eğitimleri ve taşımalar
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Onlarca sektöre özel kriz destek programları
Gelecek İçin En Büyük Vizyon: Mesleki Eğitim
Serkan Kırmızı’nın en önemli projelerinden biri olan İEZB Mesleki Eğitim Merkezi (İEZB-MEM) artık inşa aşamasında. TİKA, KEİ Ofisi, TEZARUS, BEMSA, Telsim ve Görünüm Tasarım gibi paydaşların desteklediği bu merkez, yeni nesil kalifiye esnafların yetişmesini hedefliyor.
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Robotik Kodlama, Elektrik-Elektronik kursları
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İEZB’nin TEKNOFEST’e davet edilmesi
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Eğitim ile iş dünyasını buluşturma projeleri
Bandabulyam.com ile Yerel Ekonomiye Dijital Can Suyu
Yerel üreticilerin dijital dünyada yer bulması için başlatılan Bandabulyam.com platformu ve “Benim Üretimim, Benim Pazarım” vizyonu, bölgesel kalkınmanın dijitalleşmesini sağladı. Kırmızı, bu projeyi yeni dönemde ülke geneline yaymak istediklerini belirtti.
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Yerli üreticiye e-ticaret altyapısı
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Dijital pazarlama destekleri
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Küçük üreticiden büyük pazara köprü modeli
Serkan Kırmızı’dan Yeni Dönem İçin Mesaj: “Birlikte Daha Güçlüyüz”
Yönetim anlayışını “tepeden değil, yan yana” olarak tanımlayan Kırmızı, şu ifadelerle adaylığını duyurdu:
“Bir insanın ardında bıraktığı en güzel miras; birlikte verdiği mücadeleler, kazandırdığı değerler ve gönüllerde bıraktığı izdir. Bu anlayışla yeniden adayım. Daha güçlü, daha dijital, daha dayanışmacı bir İEZB için birlikte yola devam edeceğiz.”