“İEZB’yi Güven Kapısı Yaptık, Şimdi Daha İleriye Taşıma Zamanı”

Görev süresi boyunca dijitalleşme, kurumsallaşma ve dayanışma odaklı projeleriyle dikkat çeken Kırmızı, “Birlikte başardık. Şimdi daha fazlasını başarmak için yeniden adayım” dedi.

Hayata geçirilen önemli projeler arasında:

Dijital üyelik sistemi

Güncel web portalı ve aktif sosyal medya yönetimi

Tüm bölgelerde temsil ofislerinin kurulması

yer alıyor. Kırmızı’ya göre, bugün artık İskele’nin en uzak noktasındaki bir esnaf dahi İEZB’ye çevrim içi olarak ulaşabiliyor.

Pandemi Döneminde Esnafa Nefes Olduk

COVID-19 sürecinde esnafa sağlanan destekleri hatırlatan Kırmızı, “Hiçbir zaman elimiz kolumuz bağlı oturmadık” diyerek şu projeleri öne çıkardı:

%4 faizli can suyu kredileri

Avrupa Birliği hibelerine aracılık desteği

Ücretsiz iş güvenliği eğitimleri ve taşımalar

Onlarca sektöre özel kriz destek programları

Gelecek İçin En Büyük Vizyon: Mesleki Eğitim

Serkan Kırmızı’nın en önemli projelerinden biri olan İEZB Mesleki Eğitim Merkezi (İEZB-MEM) artık inşa aşamasında. TİKA, KEİ Ofisi, TEZARUS, BEMSA, Telsim ve Görünüm Tasarım gibi paydaşların desteklediği bu merkez, yeni nesil kalifiye esnafların yetişmesini hedefliyor.

Robotik Kodlama, Elektrik-Elektronik kursları

İEZB’nin TEKNOFEST’e davet edilmesi

Eğitim ile iş dünyasını buluşturma projeleri

Bandabulyam.com ile Yerel Ekonomiye Dijital Can Suyu

Yerel üreticilerin dijital dünyada yer bulması için başlatılan Bandabulyam.com platformu ve “Benim Üretimim, Benim Pazarım” vizyonu, bölgesel kalkınmanın dijitalleşmesini sağladı. Kırmızı, bu projeyi yeni dönemde ülke geneline yaymak istediklerini belirtti.

Yerli üreticiye e-ticaret altyapısı

Dijital pazarlama destekleri

Küçük üreticiden büyük pazara köprü modeli

Serkan Kırmızı’dan Yeni Dönem İçin Mesaj: “Birlikte Daha Güçlüyüz”

Yönetim anlayışını “tepeden değil, yan yana” olarak tanımlayan Kırmızı, şu ifadelerle adaylığını duyurdu: