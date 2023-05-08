Serkan Şimşek hakemliği bıraktığını sosyal medya hesabında şöyle duyurdu.

“Tüm futbol camiasına İçimdeki duyguları paylaşmak istiyorum 24 yıllık Hakemlik kariyerimi bugünkü yöneteceğimDüzkaya yeni boğaziçi maçını Federasyona iyade ederek sonlandırmış bulunmaktayım Tabii ki bu yıl benim için bambaşka bir yıldı bunu ben değil tüm spor yazarları tüm yöneticiler tüm futbolcular Tüm kader birliği yaptığım Hakem arkadaşlarım takdir ettiniz evet dediğim gibi Bu yıl benim için bambaşka bir yıldı ama 24 yıllık hakemlik Kariyerim boyunca hiçbir federasyon Kupası karşılaşmasında görev almadım Perşembe günü oynanacak olan Northerland Kıbrıs Kupasının sizlerin takdirine göre tek adayı idim ama maalesef Bu görev bana verilmeyip elimden alınmıştır sizlerin takdirine bırakıyorum bu kararı almamda emeği olan her kim varsa Hakkımı helal etmiyorum”