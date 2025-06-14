Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da ilk konuşmayı mevcut başkan Hasan Sertoğlu yaptı. Açılışın ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Başkanlığı’na Arslan Bıçaklı seçilirken, sekreterlik görevlerini Bayar Piskobulu ve Sinem Baştaş üstlendi.

Oybirliği ile raporlar onaylandı

Genel Kurul’da önceki döneme ait Faaliyet ve Mali Raporlar okundu ve her iki rapor da oy birliğiyle ibra edildi. Ardından başkanlık seçimine geçildi. Tek aday olan Sertoğlu, oy birliğiyle dört yıllık yeni bir dönem için KTFF Başkanlığı’na getirildi.

Genel Kurul, seçimlerin ardından dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.

Sertoğlu vaatlerini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, gerçekleşen Genel Kurul’da yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Sertoğlu, 2025-2026 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig’de köklü değişikliklerin yaşanacağını duyurdu.

“Dört takım düşecek, üç takım yükselecek”

Yeni sezon planlaması hakkında bilgi veren Sertoğlu, “Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Yeni sezondan itibaren ara lig için hazırlıklara başlıyoruz. 2025-26 sezonunda Süper Lig’den ve 1. Lig’den dörder takım bir alt lige düşecek. 1. Lig’den ise Süper Lig’e üç takım yükselecek” dedi.

“BTM’de üst yaş sınırı gelecek”

Genç oyunculara daha fazla süre verilmesi gerektiğini vurgulayan Sertoğlu, bu konuda ödüllendirme sistemi getireceklerini belirtti. BTM Ligleriyle ilgili de düzenlemeler yapılacağını açıklayan KTFF Başkanı, “BTM’de yaş kriterleri gelecek. 29 yaş üstü futbolculardan bir takım kadrosunda en fazla 5 oyuncu bulunabilecek. Çünkü BTM amacından sapmıştır” diye konuştu.

“Play-Off sistemine sıcak bakıyorum”

Süper Lig’de Play-Off sistemine olumlu yaklaştığını dile getiren Sertoğlu, “Lige heyecan katması açısından Play-Off bence önemli. Bu sezon için değil ama önümüzdeki sezon için gündeme gelebilir. Tabii burada kulüplerin görüşleri de çok önemli” ifadelerini kullandı. Kulüplerin yaşaması için yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Sertoğlu, “Her zaman söylerim, kulüpler olmazsa gençlik olmaz. Bu kulüpler ayakta kalmalı ki ülke gençliği ayakta dursun. Bu ülkedeki gençleri bir araya toplayan en büyük sivil toplum örgütü futboldur” dedi.

“Dijital dönüşüm başlıyor”

KTFF’nin dijital dönüşüm sürecine de değinen Sertoğlu, “Web sitemizi yeniledik. Yeni sezonda daha çağdaş, kullanımı kolay ve bilgiye hızlı ulaşılabilen bir siteyle karşınızda olacağız. Ayrıca online işlemlerin yapılabileceği altyapıyı da tamamladık. 2026-2027 sezonu itibariyle kulüpler tüm işlemlerini oturdukları yerden yapabilecek” dedi. Mobil uygulamada da yeniliklerin yolda olduğunu belirten Sertoğlu, “Adada en çok ziyaret edilen mobil uygulama ve web sitelerinden biri KTFF’dir” ifadelerini kullandı.