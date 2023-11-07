Dövmelere olan tutkusu sayesinde kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çeken TikTok kullanıcısı Ana Stanskovsky erkek arkadaşına yaptığı bir jesti paylaştı. 11 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan gönderisine, "Erkek arkadaşımın adını yüzüme dövme yaptırdım" notunu ekleyerek alnındaki "Kevin" yazısını gösteren genç kadın sosyal medyanın gündemine yerleşti.

"AYNAYA HER BAKTIĞIMDA AŞIK OLUYORUM"

Kevin'in adının kalıcı olarak yüzüne kazınmasına ilişkin olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sonrasında olumsuz yorumların hedefi haline gelen Ana, "Herkes bana şunu söylüyordu: 'Buna pişman olacağım.' Ama aynaya her baktığımda aşık oluyorum. Dövmeye de erkek arkadaşıma da aşığım. Birini gerçekten seviyorsan bunu göstermen gerektiğini düşünüyorum. Bunu kanıtlamak zorundasın" dedi.

Ana, Kevin'in kendisinden ayrılması konusunda endişelenmediğini çünkü aşkını göstermek için dövme yaptırdığını söyledi. Ancak sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü onunla aynı fikirde değildi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Alın yazısı bu mu? Gerçekten çok garip" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tatlım, sevgini göstermenin pek çok yolu var" yorumunu yaptı.