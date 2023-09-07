Batman’da Mehmet ve Şükran Akdoğan çiftinin kızları 6 yaşındaki Arin, sağ bacağı diğerinden kısa, içe dönük ve 2 parmaklı doğdu.

Götürdükleri doktorlar bacağın kesilmesi gerektiğini söyledi.

1,5 yaşına gelince Arin'in sağ bacağı kesildi.

Çiftin 3 yıl önce dünyaya gelen kızları Ayda da ablası gibi sağ bacağından engelli doğdu.

Ayda'nın bacağı da 1,5 yaşında kesildi.

Doktorların protez bacak önerdiği çift, maddi imkanları olmadığı için alamadı.

Kentte ihtiyaç sahipleri için birbiriyle sürekli iletişim halinde olan çeşitli sektörlerden bir grup esnaf, ailenin ve kızların durumunu görünce çevrelerinden ve sosyal medyadan düzenledikleri yardım kampanyasıyla protez bacaklar için gerekli parayı topladı.

Yaklaşık 3 ay önce toplanan yardımlarla alınan protez bacaklarla Arin ve Ayda kardeşler, kendi başlarına yürümeye, koşmaya ve sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı.

Kentte çiğ köftecilik yapan ve diğer esnaf arkadaşlarıyla çeşitli yardımlar toplayan Mirkan Yıldız, kendilerini en derinden etkileyen olayın Ayda ve Arin kardeşler olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Çevremizden, esnaf arkadaşlarımızdan ve sosyal medya aracılığıyla istenen miktarı topladık. Ne dernek adı altında, ne kurum adı altında ne de kuruluş adı altında çalışma yapmadık. Tek gayemiz Allah rızası. Bizlere destek veren, yanımızda olan, bizlere sponsor olan tüm gönül dostlarından Allah razı olsun. İyilik bulaşıcıdır. En büyük zenginlik gönül zenginliğidir. Biz bunu tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Protez bacakları sadece bir kereye mahsus yapmıyoruz. Vücut gelişiminden dolayı 2 sene ve 5 sene arasında protez bacakların değişmesi gerekiyor. Bizler bunu yakından takip ederek protezin süresi bittikten sonra tekrardan kardeşlerimize protez bacak alıyoruz.”