İstanbulluların beklediği kar yağışı bu hafta megakente ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul yeni haftada Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Son haftalarda yalancı baharı yaşayan İstanbul’da hava sıcaklığı salı gününden itibaren 10-12 derece birden düşecek.

VALİLİKTEN SOĞUK HAVA UYARISI

Megakentte beklenen kar yağışı için uyarılar ise art arda geliyor.

İstanbul Valiliği, kentteki hava sıcaklığının 6-12 derece birden düşeceğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilik açıklamasında, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği kaydedildi.

Salı günü havanın değişeceği uyarısının yer aldığı açıklamada, kentteki en yüksek hava sıcaklığının 5 derece olacağı belirtildi.

AKOM’DAN İSTANBUL’A KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi ise İstanbul’da yaşayanları iki gün boyunca etkili olacak kar yağışına karşı uyardı.

AKOM açıklamasında, yurt genelindeki hava sıcaklıklarının haftanın ilk gününden itibaren düşmeye başlayacağı kaydedildi.

İSTANBUL'DA İKİ GÜN KAR VAR

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul’da hava sıcaklığını 10 derece birden düşüreceği kaydedilen açıklamada, kentte iki gün boyunca kar yağışının etkili olacağı aktarıldı.

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul yeni haftaya çok bulutlu ve yağışlı başlayacak.

Salı günü kente Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ulaşacak.

İstanbul’da beklenen kar yağışı çarşamba günü başlayacak. Çarşamba günü etkili olması beklenen kar yağışının miktarı 2-5 santimetre olarak açıklandı.

İstanbul’da perşembe günü de kar bekleniyor. Perşembe günü etkili olacak olan yağışın miktarı ise 3-10 santimetre olarak açıklandı.