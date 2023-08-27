Önce El Nino ardından Eyyam-ı Bahur derken Türkiye günlerce bunaltan sıcak havaların etkisinde kaldı. Türkiye uzun süredir aşırı sıcakların etkisindeydi. Bu aşırı sıcaklar Türkiye'nin hemen hemen her noktasında etkili oldu. Son günlerde bu sıcaklar ortalamalara doğru gerilemeye başladı. Sonbahar mevsiminin ilk günlerinde ise sağanak yağış etkili olacak.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Dün akşam Kuzey Ege bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış vardı. Bugün de İzmir'in içinde ve doğusunda yağışlar devam edecek. Akdeniz bölgesinde yağışlar bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edecek gibi gözüküyor. Salı günü ise Doğu Anadolu yakasına kayacak, gök gürültülü sağanak yağışlar göreceğiz" dedi.

Peki, Türkiye'de sıcaklar yeniden yükselir mi? Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcaklıklarda çok önemli bir değişiklik yok. Ortalamanın bir iki derece üstünde devam edecek. Yalnız 2, 3 ve 4'ünde bu yağışlar Marmara Bölgesini serinletecek gibi gözüküyor. Tabi bu yağışlar içme suyu barajları açısından çok önemli" yanıtını verdi.