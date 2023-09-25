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Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Çarşamba günü sabah saatleri yer yer sis görülecek. Periyot boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında olacak.

Lefkoşa ve Gazimağusa'da kaza: İki alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa ve Gazimağusa'da kaza: İki alkollü sürücü tutuklandı

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, hava, genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli, periyodun son günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

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