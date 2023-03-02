CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı. Toplantıdan ilk fotoğraflar da geldi.

AKŞENER, YAVAŞ'IN İSMİNİ Mİ MASAYA GETİRECEK?

Yavaş'ın bu açıklamaları kulisleri hareketlendirirken, "Adaylık sinyali" olarak yorumlanmış; İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de Yavaş'ın ismini adaylık için masaya sunacağı iddia edilmişti.

SAATLER KALA CHP'DEN YENİ AÇIKLAMA

Kritik toplantıya saatler kala ise CHP'den yeni bir açıklama geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yavaş'ın açıklamalarını değerlendirirken; cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP'li Özel'in açıklamaları şöyle;

"TAM DA MANSUR BEY'İN SÖYLEDİĞİ GİBİ..."

"Biz de uzun süredir bekliyoruz. Görünen o ki bugünkü toplantıda adayımız belirlenecek. Adaylık konusunda herkes başka bir şeyler söyleyebilir, hepimizin gönlünde ayrı bir aday olabilir ama genel başkanım bana bir çerçeve çizdi. Aylardır da bu çerçeve net: Adayı 6'lı masa belirleyecek ve bu aday 13. cumhurbaşkanı olacak. Bu tam da Mansur Bey'in, Ekrem Bey'in hepimizin söylediğidir. Bu masadan çıkan irade bizim, hepimizin iradesidir.

Fox TV canlı yayınında konuşan Yavaş, adaylık teklifi gelirse "Görev olarak kabul edebilirim" demişti. Yavaş; Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iradeleri dışında bir karar ise almayacağının altını çizmişti.

ADAY BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Bugünkü toplantıda karar alınmasını bekliyorum ama karar alınsa bile bugün, aday açıklanmayabilir.'Şu tarihte şu salonda adayımızın tanıtımı olacak' diyebilirler. Bizim adayımız Türkiye'yi nasıl yöneteceğini o tanıtımda tek tek anlatacaktır."

KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ MASAYA KARAMOLLAOĞLU GETİRDİ

Kulis bilgilerine göre Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ev sahibi olarak adaylık için en sıcak ismin Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek masaya getirdi. İYİ Parti lideri Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verip vermeyeceği adayın ismini şekillendirecek.