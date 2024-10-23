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En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında olurken rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman da kuvvetli esecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ekim tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, hava hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

Ülke, genellikle yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Hava sıcaklığı hafta boyunca geçen haftaya göre 1 derecelik düşüşle 25-28 derece dolaylarında olacak.

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