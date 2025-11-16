15 Kasım 2025 gecesi saat 22.10 sıralarında Demirhan’da bulunan bir iş yerinde üç kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ü.B. (E-28), kendisine küfür edildiği gerekçesiyle B.K. (E-22) ve İ.D. (E-24) ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflar birbirlerine elleri ve ayaklarıyla vurup darp ederek kavga etti.

Olayın polise bildirilmesi üzerine bölgeye intikal eden ekipler, tarafları tutuklamak istedi. Ancak alkollü olduğu ve nefes örneği vermeyi reddettiği belirtilen B.K. (E-22), polise direnç gösterdi. Zanlının, görevli polis memurlarına küfür ettiği, birine kafa ve tekme attığı, diğerinin ise parmağını ısırarak darp ettiği ifade edildi. B.K.’nın ayrıca polis memuruna ailesine zarar vereceği yönünde tehditte bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili üç kişi de tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.