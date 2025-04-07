Esentepe’nin 31 Ocak’ta Değirmenlik’in kendilerine yönelik şike teşebbüsü ile ilgili Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yaptığı dilekçenin ardından iki ayı aşkın süre sonunda Disiplin Kurulu nihai kararı açıkladı.

Yapılan özet açıklamada Türk Ocağı Başkanı Ezel Kaynak ve Değirmenlik eski başkanı Hakan Törehan’a ömür boyu men cezası verildi.

Futbolcu Kasım Tağman’a 1 yıl hak mahrumiyet cezası verilirken, Değirmenlik Spor Kulübü bir alt lig olan Birinci Lig’e düşürüldü.

Bir süre önce Hakan Törehan’ın başkanlığının yasal olmadığı gerekçesi ile Değirmenlik’in bu sezon elde ettiği puanlar silinmiş, ikinci yarı başında oynadığı maçların yanı sıra kalan maçlarında hükmen mağlubiyet cezası verilmesi kararlaştırılmıştı. Puansız olarak ligin son basamağında bulunan Değirmenlik, alınan kararla birlikte resmen Birinci Lig’e düşürülmüş oldu.

Yapılan açıklamada Disiplin Kurulu Başkanı Av. Gizem Bahri Soydan’ın Türk Ocağı kulübünün de yaşanan süreçte ceza alması gerektiği konusunda görüş bildirdiği ancak söz konusu görüşün oy çokluğu ile reddedildiği duyuruldu.

Nihai karar sonrasında tarafların konuyu Tahkim Kurulu’na götürme hakkı bulunuyor.

ALINAN KARAR

KTFF tarafından şike süreci ile ilgili alınan nihai karar şu şekilde duyuruldu:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 07.04.2025 tarihinde Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanarak kararlar aldı.

Buna göre bir süredir gündemi meşgul eden şike süreci ile ilgili nihai kararını veren Disiplin Kurulu özetle şu kararları aldı;

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü başkanı görevinde bulunan Ezel Kaynak’a sürekli hak mahrumiyeti (ömür boyu), Hakan Törehan’a sürekli hak mahrumiyeti (ömür boyu), futbolcu Kasım Tağman’a 1 (bir) yıl hak mahrumiyeti ve Değirmenlik Spor Kulübü’nün bir alt lig olan AKSA 1.Lig’e düşürülmesine karar verilmiştir.

Öte yandan Disiplin Kurulu Başkanı Av. Gizem Bahri Soydan Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün de yaşanan süreçte ceza alması gerektiği konusunda görüş bildirirken, söz konusu görüş oyçokluğuyla reddedildi.”

NE OLMUŞTU?

31 Ocak tarihinde Esentepe’nin Değirmenlik ile oynayacakları maç öncesinde Değirmenlik’in kendilerine şike teklifi yaptığı gerekçesi ile KTFF’ye şikayette bulunmuştu.

Şikayetin ardından süreçle ilgili adı geçen Türk Ocağı Başkanı Ezel Kaynak ve futbolcu Kasım Tağman idari tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Kurulan Şike Araştırma Kurulu çalışmasını yaparak raporunu KTFF yönetimine iletmiş, yönetim de sürecin devamı ve karar için raporu Disiplin Kurulu’na sevk etmişti. Yönetim ayrıca 17 Şubat tarihinde Değirmenlik kulübü eski başkanı Hakan Törehan da Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi kararlaştırarak disiplin duruşması başlamıştı.

Duruşmalar sürecinde özellikle Ezel Kaynak ve Hakan Törehan mazeret belirterek duruşmalara katılmamıştı.

Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü Kasım Tağman ve şike teklif edilen Esentepe kalecisi Ahmet Vatansever’i dinleyen kurul, nihai kararı açıklamış oldu.