Şile’de mayın paniği yaşandı.

Geçen günlerde, denize girmek için Sofular Köyü sahiline giden bir vatandaş, denizde mayın olduğunu gördü.

Vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, denizde 30’a yakın patlamamış mayın olduğunu tespit etti.

PLAJA GİRİŞLER YASAKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı.

Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi.

SAS EKİPLERİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATACAK

Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mayınların olduğu yeri işaretledi.

30’a yakın patlamamış mayın Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.