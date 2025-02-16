Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden geçici olarak Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne nakledilen Adnan Oktar sebebiyle Marmara Cezaevi’nde görüş krizi yaşanıyor.

Gazete Duvar’da Can Bursalı’nın haberine göre Oktar ve örgüt üyelerinin avukat görüşleri nedeniyle cezaevinde bulunan diğer tutukluların avukatları boş kabin bulamıyor.

Yaklaşık 1 aydır Silivri’de bulunan Oktar, yeni davalarda tutuklu sıfatıyla yargılanıyor.

Suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘cinsel istismar ve cinsel saldırı’, ‘eğitim öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi suçlardan 8 bin 463 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanan Oktar, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaları nedeniyle Van’dan İstanbul’a getirildi.

2018 yılında örgüte yönelik düzenlenen operasyondan bu yana cezaevinde olan Oktar, hüküm giydiği davadan infazı için Van’daki cezaevinde tutuluyordu. İstanbul’daki diğer davaları için Van’dan nakli yapılan Oktar, duruşma dışındaki vaktini avukat görüşüyle geçiriyor.

DİĞER TUTUKLULARIN AVUKATLARI GÖRÜŞ KABİNİ BULAMIYOR

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gibi isimlerin tutuklu olarak bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde tutulan Oktar’ın ve örgüt üyelerinin uzun süren görüşleri nedeniyle, cezaevinin diğer sakinleri avukat görüşlerini yapamıyor. Cezaevine gelen uluslararası heyet üyeleri de, saatler süren bekleyiş nedeniyle görüş yapamadan ayrılmak zorunda kalıyor.

Yaklaşık 2 bin nüfuslu cezaevinde avukatlar için 11 görüş kabini bulunuyor. Cezaevinde görev yapan infaz koruma memurlarının da durumdan şikayetçi olduğu öğrenilirken, Oktar’a haftada 3 gün avukat görüşü kısıtlaması getirildiği belirtiliyor.