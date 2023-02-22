Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğı ilini etkileyen depremler ardından sosyal medyada birçok paylaşım yaptı. Paylaşımlardan bazıları Simpson kehanetleriyle ilgili. İddialara göre, "Mobile Homer" isimli 13.bölümde Kahramanmaraş depremi bilindi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLİNDİ Mİ?

Simpsonlar'da Kahramanmaraş ismi geçiyor ancak söz konusu bölümde depremle ilgili bir diyalog yer almıyor. Paylaşımlara konu olan videoda, Bart ve Lisa Simpson araçlarıyla giderken bir kaza anında gemiye düşüyorlar. Geminin Türk bayraklı olduğu görülüyor.

Gemi kaptanı, “Kuzeyde Bir Yer” isimli dizinin DVD’lerini Kahramanmaraş’a yetiştirmek zorunda olduğunu ifade ediyor.



Ancak bölümün herhangi bir kısmında deprem ve yardıma dair bir ifade yer almıyor.

DOĞRU ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN DİĞER KEHANETLER

Metaverse'in önceden tahmin edildiği

Bir sosyal medya kullanıcısının "Simpsonlar, 2011'de Metaverse'i tahmin etti" yazısıyla çizgi filmin izleyicileri, Metaverse'in önceden tahmin edildiğine ikna oldu. İnsanların sanal gerçeklik kulaklıkları, artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları veya diğer cihazları kullanarak buluşabileceği, çalışabileceği ve oynayabileceği sonsuz, birbirine bağlı sanal topluluklardan oluşan bir dünya olarak tanımlanan Metaverse, iddiaya göre 10 yıl önce Simpsonlar'da işlendi.

Trump'ın başkan seçilmesi



Dizi, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesinin yanı sıra Trump'ın öldüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020’de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti.

Beyrut patlaması



Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından, Simpsonlar'ın eski bir bölümü sosyal medyada konuşuldu.

Kripto para



Animasyonu dizisi, kripto para konusunda gelecek hakkında yorumda bulundu.



Dizinin 31. sezonunda Frinkcoin adlı bölümünde, kripto para birimlerinin ve blockchain’in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: “Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım!”

ABD'de Kongre Binası işgali

Trump yanlılarının Washington'daki Kongre Binası'nı basması olayında, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile Simpsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

COVİD-19

Simpsonlar dizisinin daimi izleyicileri, animasyon komedinin corona virüse yıllar önce yer verdiğini düşünüyor.



Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.