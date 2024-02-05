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Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz.

"Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek şunları kaydetti:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yılın ilk ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

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