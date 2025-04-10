Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmasında "Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Sunumunda reformlara dikkat çeken Şimşek, "Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Şimşek, İngilizce yaptığı konuşmasında "Sizi harcama kontrolü konusunda temin edebilirim. Harcama taahhütleri konusunda sözümüzü tutacağız" dedi.

Bakan Şimşek, "İklim değişikliği bizim bir seçenek değil zorunluluk. Genç nüfusumuzda hız kaybı var ama 2025'e kadar pozitif kalmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Gelirlerin hedeflerin altında kalması halinde bunun ekonomik büyümedeki yavaşlamadan kaynaklanacağını belirten Şimşek, "Büyümede yavaşlama iç talepte yavaşlama anlamına da gelebilir, ki bu da büyük ihtimalle dezenflasyona yol açar. Bütün bunların sonunda enflasyonu düşürmeyi başaracağız, size vermek istediğim ana mesaj budur." dedi.

PETROL FİYATLARI ENFLASYONU NASIL ETKİLER?

Şimşek, sunumun ardından gazetecilerin petroldeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Sorular üzerine "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur." ifadesini kullanan Şimşek, "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." değerlendirmesinde bulundu.