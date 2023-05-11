Sinan Oğan'dan 'çekilecek' iddiaları sonrası ATA İttifakı'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası gözlerin çevrildiği ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 'adaylıktan çekilecek' iddialarına yanıt verdi.

SON DAKİKA | SİNAN OĞAN'DAN 'ÇEKİLECEK' İDDİALARI SONRASI AÇIKLAMA

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Oğan, şu ifadeleri kullandı;

"Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz."

ÜMİT ÖZDAĞ: 'ZAFER YAKIN, MEŞALELERİ YAKIN"

Aynı dakikalarda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın adaylıktan çekilmeyeceğini belirtirken "Zafer yakın, meşaleleri yakın." ifadelerini kullandı.

Özdağ'ıın açıklaması şöyle;

"Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın."