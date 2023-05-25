14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak giren Sinan Oğan, yüzde 5,17'lik oy oranına ulaşmıştı. Oğan seçimin ardından, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Oğan'ın destek açıklaması, birçok kişi tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.

SİTEM DOLU ŞİİR

Eleştirilere sessiz kalan Oğan, Instagram hesabından dikkat çeken bir story paylaştı. Oğan paylaşımında, kendi fotoğrafının yanı sıra hüzünlü bir fon müziği eşliğinde sitem dolu sözler içeren bir şiir kullandı. Oğan'ın bu paylaşımı, kendisine yapılan eleştirilere karşılık olarak algılandı.

'ÇOĞU ŞEYİ İÇİME ATIYORUM'

İşte Oğan'ın paylaştığı o şiirin sözleri;

"Kin tutmuyorum hiç kimseye, ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece."