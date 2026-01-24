AFAD, saat 00.24'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 11.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.

"Olumsuz bir durum yok"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada An itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

"Ekipler saha taramalarına başladı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."