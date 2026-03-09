İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

“BAZI PARÇALAR GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİLERE DÜŞTÜ”

Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

Geçtiğimiz hafta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı. İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrılarak yaşanan hadiseyle ilgili ve tepki ve endişeler iletilmişti.