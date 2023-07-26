2018'de üzerinde 30 gram eroin bulundurduğu için zorunlu idam cezasına çarptırılan Saridewi Djamani'nin cezasının bu hafta infaz edilmesi bekleniyor.

Ülkedeki ölüm cezalarını izleyen Dönüştürücü Adalet Kolektifi'nin verilerine göre, ülkede son olarak 2004'te 36 yaşındaki kuaför Yen May Woen yine uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam edilmişti.

Ülkede yaklaşık 10 yıldır idam karşıtı kampanya yürüten gazeteci ve aktivisit Kirsten Han, Saridewi'nin idam edilmeyi bekleyen iki kadından biri olduğunu söyledi.

Han, "Saridewi'nin temyiz seçenekleri tükendikten sonra infazın gerçekleşmesi sadece bir zaman meselesiydi. Yetkililer, idam sırasında bekleyen kişilerin çoğunluğunun ötekileştirilmiş ve savunmasız gruplar içinden geldiği gerçeğine göre hareket etmiyor. İdam sırasındaki insanlar hem uyuşturucu baronları hem de Singapur devleti tarafından vazgeçilebilir kişiler olarak görülüyor. Bu, Singapurluların gurur duyabileceği bir durum değil" diye konuştu.

Ülkede bu hafta idam edilecek bir diğer kişinin de 56 yaşındaki Mohd Aziz bin Hüseyin olduğu belirtildi. Hüseyin, 2018'de 50 gram eroinle yakalanmıştı.

Dünyanın en sert uyuşturucu yasalarından birine sahip olan Singapur, son yıllarda uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı olarak çok sayıda kişiyi idam ederek uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.

Hükümet, idam cezasını uyuşturucu bağlantılı suçlar için caydırıcı bir etken olarak kullanırken, toplumdan da geniş bir destek alıyor.

Geçen yıl dünyada Singapur'un dışında Çin, Suudi Arabistan ve İran'ın uyuşturucu suçları için idam cezası kararları aldığı biliniyor.

Ancak uzmanlar, idam cezasının caydırıcı etkisi olduğu konusunda şüpheli.

Uluslararası Af Örgütü'nde idam cezası uzmanı olarak görev yapana Chiara Sangiorgio konuyla ilgili şöyle konuştu:

Ölüm cezasının etkili bir caydırıcı olduğuna ya da uyuşturucu kullanımı konusunda bir etkisi olduğuna dair kanıt yok. Dünyadaki ülkeler idam cezasından uzaklaşıyor ve uyuşturucu politikalarında reforma gidiyor. Singapurlu yetkililerse ikisini de yapmıyor.

Pandemi döneminde idamlara ara veren Singapur yönetiminin, sonrasındaki süreçte en az 13 kişiyi infaz ettiği biliniyor.